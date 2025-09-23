BENIGNA FELICIANA BAIGORRIA viuda de MORENO "NINA"
Falleció este lunes 22 a los 85 años, vecina del Barrio PyM. Sus restos serán velados este martes a entre las 9 y las 17 horas en la sala de calle España 2942, y serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.
Sus hijos Daniel Eduardo, Alejandra Camila, Maria Claudia, Walter Ramon y German Martin Moreno. Sus hijos políticos Maria Rosa Cano, Maria Alejandra Olivera, Rosa Clementina Ricabarra y Raul Oviedo. Sus nietos Maria Jose, Maximiliano, Micaela, Maria Eugenia, Maria Laura, Juan Cruz, Maria Cecilia, Facundo Tomas. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Su hermana Maria Esther Baigorria. Sus sobrinos. Misioneras de la Inmaculada Padre Kolbe y demás deudos participan su fallecimiento.