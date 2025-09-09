Benito Álvaro González "Chaqueño"
Falleció a los 75 años este martes 9. Vecino de Provincias Unidas. Sus restos son velados entre las 16:00 y las 22:00 horas de este martes, y desde las 7:00 de este miércoles en la sala de calle España 2942. Serán inhumados a las 11:30 en el cementerio Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa: María Magdalena Benito. Sus hijos: Diego y Álvaro González. Sus hijas políticas: Nancy y Marina. Sus nietos: Agustina, Ornella, Joaquín y Nuria. Sus hermanos, sobrinos, sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.