Berta Leonor Oliver viuda de Peña
Falleció este domingo 12 a los 91 años. Vecina del barrio Roca-Merlo. Sus restos son velados hasta las 22:00 y, desde las 8:00 de este lunes, en la sala de calle España 2.942, y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz a las 10:30, previo responso en la capilla ardiente.
Su hija: Mónica. Sus hijos políticos: Luis y Luisa. Sus nietos: Florencia, Sol, Juan Martín, Diego, Rocío y Emilio. Su nieto político: Alejandro. Sus bisnietos: Diego, Sofía, Martina y Filippo, y demás deudos participan su fallecimiento.