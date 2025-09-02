BLANCA ROSA GIACELI viuda de CISNEROS
Falleció este martes 2 a los 94 años de edad. Vecina del barrio Mariano Moreno. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 3 a las 9:30 hs., previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos: Pedro y María del Carmen Cisneros, Alicia Rochi. Sus hijos políticos: Stella Maris Chasman, Roberto César Saunders, Mario Caruso. Sus nietos: María Eugenia, Ariel Nicolás, Andrés Luján, Diego Emiliano Cisneros; Jesica y Jonathan Saunders y Eva Gianni; Mauro, Gino y Ezequiel Caruso. Hnos. políticos y demás familiares participan su fallecimiento.