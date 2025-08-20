CARLOS ALBERTO BIBILONI
Falleció en Chivilcoy este miércoles 20 de agosto a los 82 años. Comerciante jubilado, vecino de Pueblo Nuevo. Sus restos serán velados en la sala de calle España el jueves 21 de 09 a 12:00 y serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y horario a confirmar.
Su esposa Ofelia Palliotto; sus hijos: Alejandra Adriana y Sergio Bibiloni; sus nietos: Braian, Geraldine y Milton Mac Gaw; Juliana y Valentino Bibiloni; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.