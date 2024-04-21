CARLOS ALBERTO GENE ‘CACHO’
Falleció este sábado 20 a los 83 años. Vecino de Microcentro. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 hasta las 16 de este domingo y serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz este lunes a las 15:30, previo responso en la Capilla Ardiente. Se ruega no enviar flores.
Su esposa Gloria Affonso; Sus hijos Luciano y Mariángeles Gene Affonso; Yesica Lier y Agustín Carrizo; Sus nietos Agustina, Pedro , Felipe y Fermín; Su familia política; Sus consuegros y demás deudos participan su fallecimiento.