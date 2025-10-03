Carlos Gabriel Fernando “Negro” “Kity”Falleció este viernes 3, a los 30 años. Albañil, vecino de Villa Floresta. Sus restos son velados desde las 17 en la sala de calle España y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este sábado a las 10:30, previo responso en la capilla ardiente.viernes 3 de octubre de 2025 13:08 Te podría interesar Interviene UFI 4Hombre cayó de un silo en el Parque IndustrialOcurrió este lunes por la mañana en el sector II, donde está radicada la empresa Los Silos Olavarría. Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas llegó al lugar para establecer el motivo de la caída. No disponible sin conexión Adquirieron su pasivoUn grupo de inversores compró Loma NegraEl grupo Emes, presidido por Marcelo Mindlin —quien además es titular de Pampa Energía—, ingresó en el holding InterCement, el dueño con 54% de la cementera Loma Negra. Compró parte de la deuda que mantiene la empresa, y que asciende a US$1.800 millones. El próximo 6 de octubre se comunicará oficialmente la reestructuración. No disponible sin conexión Era contadorPesar por el fallecimiento de José Luis ModarelliEn las últimas horas, parte de la comunidad de Olavarría se vio sorprendida por la información que confirmaba su deceso. Modarelli se desempeñó, hace un tiempo, como contador de la Asociación de Bomberos Voluntarios, y su última aparición pública tuvo que ver con el balance del AMCO, en la asunción de la última comisión directiva. No disponible sin conexión Pastas Baglio“Vuelve la esencia de mis abuelos”Yanina Baglio recibió a la unidad móvil de LU32 este lunes 29, día de los ñoquis. Aprovechó para referirse a la vuelta de la familia a la explotación comercial del local de calle 9 de Julio y Coronel Suárez. No disponible sin conexión