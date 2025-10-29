Santamarina de Tandil Duilio Botella: “El club va a seguir viviendo; el riesgo es la participación o no en el Federal A” El director técnico dialogó en exclusiva con LU32 y contó detalles de la situación que atraviesa la institución tandilense respecto de la falta de pago que sufren los empleados del club. A su vez, desarrolló un análisis de su temporada en Rincón de los Sauces y de la vuelta a Santamarina, como así también aprovechó para ponderar el ascenso del Club Ciudad de Bolívar.