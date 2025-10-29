César Julián Contreras "Juli"
Falleció en La Plata el miércoles 29 de Octubre a los 49 años. Suboficial Principal del Servicio Penitenciario, vecino del barrio Martín Pueyrredón. Sus restos son velados en la sala de calle España y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el jueves a las 10:30. Previo responso en capilla ardiente.
Sus hijas: Trinidad y Rocío Contreras. Su hermana: Gachi Contreras. Su padre: Aldo Contreras.
La madre de sus hijas: Carolina. Su hermano político: Pablo Da Silva. Sus sobrinos: Thiago y Agustina. Sus tíos, primos y demás deudos participan su fallecimiento.