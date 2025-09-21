Cristian Andrés Lario
Falleció este sábado 20 a los 7 años. Era empleado metalúrgico y vecino del barrio Coronel Dorrego. Sus restos fueron inhumados este domingo en el cementerio Loma de Paz.
Su esposa, Natalia Cancina; sus hijos: Milagros, Braian y Wanda; sus hijos políticos: Marcelo Leguizamón y Nicolás García; sus nietos: Tatiana, Román, Lorenzo y Renata; sus padres: Cristina Moyano y Raúl Casquero; sus hermanos: Nicolás, Florencia, Nadia y Ruth; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.