Daniela Fabiana Prado de Díaz
Falleció en Olavarría este viernes 17 a los 35 años de edad. Vecina del barrio Hipólito Yrigoyen. Ama de casa. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este sábado 18 a las 9:30 hs., previo responso en la capilla ardiente.
Su esposo: Carlos Alberto Díaz. Sus hijos: Milagros, Brisa, Ámbar y Ariadna Díaz. Sus padres: Daniel Prado y Jaquelina Taborda. Sus hermanos: Ezequiel y Hilary Prado. Sus tías y demás deudos participan su fallecimiento.