Dante Ernesto Varela “El Cabezón”
Falleció en Olavarría este viernes 16 de octubre a los 77 años. Jubilado de Fábrica Loma Negra, vecino del barrio Mariano Moreno. Sus restos serán velados en la sala de calle España el sábado desde las 06:00. Inhumación en el cementerio Loma de Paz desde las 12:30, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa: Lidia Beatriz Pianzola. Sus hijos: Dante Gabriel Varela y Carolina Vanesa Varela.
Su hijo político: Guillermo. Sus nietas: Rocío, Florencia, Siamma y Mia. Su bisnieta: Catalina.
Los demás familiares y amigos participan de su fallecimiento.