Delia Egle Larraz "Tota" de Rossi
Falleció este domingo 28 a los 89 años. Vecina del barrio Sarmiento. Sus restos son velados en la sala de calle España 2.942 entre las 18 y las 21 de este domingo y serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposo Alfredo Alberto Rossi. Su hijo Alfredo Rossi. Su hija política Marcela Riley. Sus nietos Alfredo, Nicolás, Facundo, Carolina y Lautaro. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.