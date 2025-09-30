DELIA ESTHER DUCA VDA DE DI BONO "CHELA"
Falleció en Olavarría este martes 30 de septiembre a los 91 años. Jubilada y pensionada, vecina del Barrio CECO I. Sus restos serán velados en la sala de calle España desde las 20:00. Reabre miércoles de 08:00 a 14:00. Cremación en crematorio Pinos de Paz en día y horario a confirmar.
Su hijo: Carlos Dante Di Bono; hija política: Maria Cristina Giannini; sus nietos: Cristian y Carlos; su consuegra: Elsa Restaneo; sus hermanas: Elsa y Amalia Duca; su cuñados: Elba Di Bono, Ruben Beltramella, Ruben Cunioli Y Ofelia Marconi, sus sobrinos, sobrinos nietos, demas familiares y amigos participan su fallecimiento.