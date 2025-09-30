Su hijo: Carlos Dante Di Bono; hija política: Maria Cristina Giannini; sus nietos: Cristian y Carlos; su consuegra: Elsa Restaneo; sus hermanas: Elsa y Amalia Duca; su cuñados: Elba Di Bono, Ruben Beltramella, Ruben Cunioli Y Ofelia Marconi,  sus sobrinos, sobrinos nietos, demas familiares y amigos  participan su fallecimiento.