DOMINGO ALBERTO GALLO
Falleció este sábado 30 a los 83 años de edad. Nacido en Bolívar. Vecino de Sierras Bayas. Jubilado. Sus restos son velados en la sala velatoria de Sierras Bayas. Serán inhumados en el Cementerio de Sierras Bayas a las 15:30 hs., previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa Elba Geneux. Sus hijos Ruben y Liliana Gallo. Sus nietos Edgardo, Facundo, Martin, Rosario, Marcos, Denise, Guadalupe y Kevin. Sus nietos políticos. Sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.