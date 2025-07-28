EDGARDO SAMUEL HIPPERDINGER
Falleció en Olavarría este lunes 28 de julio a los 87 años. Jubilado metalúrgico, vecino del barrio San Vicente. Sus restos serán velados en la sala de calle España 2942 entre las 19:00 y las 21:00, reabre a las 08:00 del martes 29. Inhumación en Cementerio Loma de Paz desde las 11:30. Sin responso.
Su esposa: Aurora Ciccioli; sus hijos: Maria Alejandra, Maria Rosana, Maria Ines y Diego. Hijos políticos: Hector y Gustavo. Sus nietos: Juan Cruz, Milagros, Emilia, Catalina, Maria, Ana, Alejandro y Maximo. Su bisnieto: Horacio. Su cuñada: Norma. Sobrinas: Gabriela y Veronica y demás deudos participan de su fallecimiento.