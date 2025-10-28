Edith Irma Vigneau, viuda de Elchirígoity
Falleció en Olavarría este martes 28 de octubre a los 89 años. Jubilada y pensionada, vecina del barrio San Vicente. Sus restos serán velados en la sala de la calle España el miércoles entre las 09:00 y las 14:30. Inhumación en el cementerio Loma de Paz a las 14:30, previo responso en la capilla ardiente.
Su hija Marcela; su yerno Carlos; sus nietos: Carla y Nicolás Bastién; sus hermanas: Lita, Kela y Susana; sus cuñados: Carlos Bascones y Juan Carlos Vilches; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
Desde el equipo de LU32 enviamos nuestras condolencias y nuestro apoyo a nuestra compañera Carla Bastién y a su familia en este momento.