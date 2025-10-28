Su hija Marcela; su yerno Carlos; sus nietos: Carla y Nicolás Bastién; sus hermanas: Lita, Kela y Susana; sus cuñados: Carlos Bascones y Juan Carlos Vilches; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Desde el equipo de LU32 enviamos nuestras condolencias y nuestro apoyo a nuestra compañera Carla Bastién y a su familia en este momento.