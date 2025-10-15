Eduardo Alberto D'Onofrio
Falleció este miércoles 15 a los 95 años. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar.
Villarino
Un fallecido en un nuevo accidente en la ruta 3
El hecho ocurrió pasadas las 5:30 de este lunes en el kilómetro 798 de la ruta 3. Un muerto y al menos tres heridos fue el resultado del accidente que involucró a un micro de larga distancia, una camioneta y un automóvil.
Siniestro vial
Roque Pérez: Familia olavarriense involucrada en un hecho de tránsito fatal
Sucedió en la tarde de este martes, en la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 147. Los olavarrienses viajaban en una camioneta Amarok que impactó a una moto por alcance.
Fue este miércoles
Mujer aprehendida tras amenazar con un arma
Luego de un llamado al 911, la policía llegó a Mitre y Pourtalé, donde presenció la escena y dio la voz de alto para que el hecho en desarrollo concluya.
