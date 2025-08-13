ELIDA ESTHER BELTRAMELLA viuda de BUSTAMANTE
Falleció este miércoles 13 a los 84 años. Vecina de Sierras Bayas. Sus restos son velados entre las 13 y las 15 en la sala de aquella localidad y serán cremados en el crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijas Griselda y Esther Bustamante. Sus hijos políticos Nuncio Naselli y Alberto Lo Balbo. Sus nietas Florencia, Lucia, Agustina y Josefina. Su bisnieto Simon y demás deudos participan su fallecimiento.