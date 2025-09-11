Elisa Julia Graciana León, viuda de Martorano
Falleció este miércoles 10 a los 85 años. Médica jubilada, vecina del Microcentro. Sus restos son velados en la sala de calle España entre las 8 y las 12 de este jueves y serán cremados en el crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos: Ignacia, Rafael y Mariano; sus hijos políticos: Diego, Guillermina y María Elena; sus nietos: Matías, Tomás, Rosario, Clarita, Francisco y Manuela, demás familiares y amigos participan en su fallecimiento.