Atletismo Jorge Bellinzoni: "La constancia y el esfuerzo de estos chicos, a esta edad, emociona y alienta a seguir por más" El profesor de la escuela de Atletismo del Club El Fortín, junto a dos campeones provinciales en sus respectivas distancias, visitó los estudios de LU32 y dio detalles de la labor que vienen realizando en su deporte. Llegan luego de ganar el provincial en Mar del Plata.