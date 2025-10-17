Elsa Noemí López, viuda de Alves “Vasca”
Falleció este viernes 17 a los 91 años. Vecina de Mariano Moreno. Sus restos serán cremados en el crematorio Pinos de Paz este lunes 20 a las 12:30, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos: Abel, Hugo y Silvia; hijos políticos: Liliana, Graciela y Fernando; nietos: Marita, Rodrigo, Rocío, Agustín, Josefina y Delfina; nietos políticos: Lucía, Josefina, Rodrigo, Camila y Renán; bisnietos: Bautista, Santiago y Teresita Alves; sus cuidadoras: Adriana, Majo, Laura y Claudia; especialmente a Lucrecia Errobidart; sobrinos y demás deudos.