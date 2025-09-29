Emilia Lorenzo, viuda de Mendizábal “Chona”
Falleció este lunes 29 a los 78 años. Vecina del barrio Sarmiento. Sus restos son velados desde las 12 de este lunes en la sala de calle España 2.942 y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este martes a las 8:30, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos: Norma, Carlos e Isabel; hijos políticos; sus nietos: Luis, Emiliano, Rocío, Juan Pablo, Dulce, María, Luz, Daniela y Juana; bisnietos: Valentina y Santino; hermanos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.