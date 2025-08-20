Sus hijos Carlos, Gabriel y Norma Iacovacci. Sus hijos políticos Juan Carlos Alí y Mabel Spitale. Sus nietos Gaston, Paola, Carolina, Lucrecia, Carlitos, Juan Francisco y Manuela. Sus nietos políticos. Sus bisnietos Tobias, Ian, Ciro, Charo y Emilio; y demás deudos participan su fallecimiento.