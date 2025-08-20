Belén Vergel: 'Somos es la única alternativa posible' La primera candidata a Concejal por Somos Olavarría visitó los estudios de LU32 de cara a las Elecciones Legislativas de este 7 de septiembre. Explicó qué tan importante es que la sociedad se acerque a votar, y repasó los puntos claves de la propuesta que ofrecen a nivel local. La también presidenta de la UCR, hizo hincapié en la necesidad de trabajar en mejorar la seguridad, atender a la problemática de la violencia en las escuelas e incentivar el costado turístico de Olavarría.