EMMA AIDA CANDIA viuda de IACOVACCI
Falleció este martes 19 a los 91 años de edad. Vecina del Barrio Villa Floresta. Sus restos serán velados desde las 8:00 hs. en la sala de calle España 2942. Serán inhumados a las 12:30 hs. en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en la Capilla Ardiente.
Sus hijos Carlos, Gabriel y Norma Iacovacci. Sus hijos políticos Juan Carlos Alí y Mabel Spitale. Sus nietos Gaston, Paola, Carolina, Lucrecia, Carlitos, Juan Francisco y Manuela. Sus nietos políticos. Sus bisnietos Tobias, Ian, Ciro, Charo y Emilio; y demás deudos participan su fallecimiento.