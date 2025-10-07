Ester Antonia Timpanaro
Falleció este martes 7 a los 70 años de edad. Nacida en Olavarría. Vecina de Sierras Bayas. Jubilada peluquera. Sus restos serán velados en la sala velatoria de la localidad a partir de las 10:30 hs. y hasta las 19:00 hs. Serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos Alejandra Mariela y Leonardo Gabriel Minici. Sus hijos politicos Javier Novack y Celeste Basile. Su nieta Lourdes Minici. El padre de sus hijos Hector Minici. Su hermana Sandra Elizabeth Timpanaro. Sus sobrinos y demas deudos participan su fallecimiento.