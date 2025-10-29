Ester María Eugeni viuda de Fernández
Falleció este miércoles 29 a los 89 años. Vecina de barrio Hipólito Yrigoyen. Sus restos son velados desde las 9 en la sala de calle España 2942 y serán cremados en el crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos: Roberto Eduardo y Sergio Javier Fernández; su hija política: Marisa Marabini; sus nietos: Lucas, Daniela, Lola, Lautaro y Charo; su bisnieta: Olivia Fernández Kussrow y demás deudos participan su fallecimiento.