Esther Catalina Allassia, viuda de Cravero
Falleció este domingo 12 a los 97 años de edad. Nacida en Tacural, Castellanos, Santa Fe. Vecina de Microcentro. Sus restos no serán velados. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este martes 14 a las 8:30 hs., sin previo responso.
Sus hijos: Nelly y Néstor Cravero. Sus hijos políticos: Luis Laborde y Patricia Páez. Sus nietos: Luisina y Catalina Laborde Cravero; María Pía, María Celeste y Francisco Cravero. Sus nietos políticos: Juan Pablo Endere, Tomás Nicolino y Julieta del Valle. Sus bisnietos: Juan Martín, Catalina, Beltrán y Roma.
Sus acompañantes: Sarita, Yanina, Melisa y demás deudos participan su fallecimiento.