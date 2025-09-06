EZEQUIEL de FIGUEREDO "EL EZE"
Falleció este viernes 5 a los 18 años de edad. Vecino del Barrio Alberdi Norte. Empleado rural. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este sábado a las 11:30 hs., previo responso en la capilla ardiente.
Sus padres Guillermo y Rita. Sus hermanos Ariel, Horacio, Guillermina, Micaela y Antonella. Sus hermanos politicos Sergio y Kevin. Sus sobrinos Tian, Mateo, Eric, Aaron, Taylor, Ludmila, Chicha y demás deudos participan su fallecimiento.