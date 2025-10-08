Fernando Javier Martinoia "Fernan"
Falleció este martes 7 a los 52 años de edad. Vecino del barrio Mariano Moreno. Se desempeñaba como Maestro Mayor de Obras. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 a partir de las 10:30 hs. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 12:30 hs., previo responso en la capilla ardiente.
Su hija Agustina. Su nieta Melany. Sus padres Mabel y Roberto. Sus hermanas Gabriela, Marianela y Lucrecia. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos Milena, Bianca, Alma, Izan e Indalecio. Sus tíos. Sus primos. Sus amigos y demás deudos participan de su fallecimiento.