Su esposa: Dora; sus hijos: Natalia, Carolina, Florencia y Facundo; sus hijos políticos: Juan Manuel y Adriana; sus nietos: Rocío, Mía, Jonatán, Bruno, Valentina, Micaela y Aylén; sus nietos políticos: Germán, Ludmila y Joaquín; su bisnieta Emma y demás deudos participan su fallecimiento.