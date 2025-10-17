Florencio Amílcar Sierra “Floro”
Falleció este viernes 17 a los 74 años. Jubilado de Calera Avellaneda, ex empleado rural y vecino de Villa Mailín. Sus restos son velados en la sala de calle España 2.942 y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este sábado a las 8:30, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa: Dora; sus hijos: Natalia, Carolina, Florencia y Facundo; sus hijos políticos: Juan Manuel y Adriana; sus nietos: Rocío, Mía, Jonatán, Bruno, Valentina, Micaela y Aylén; sus nietos políticos: Germán, Ludmila y Joaquín; su bisnieta Emma y demás deudos participan su fallecimiento.