FRANCISCO LEIVA "QUICO"
Falleció este sábado 16 a los 78 años. Vecino del barrio CECO II. Sus restos son velados hasta las 0 de este sábado y desde las 8 del domingo en la sala de España 2942, y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este domingo a las 10:30, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos: María Alejandra y German Martin Arnoldo Leiva; Sus nietos: Giuliana Sbardolini, Martina Leiva, Elisa Leiva y Valentín Leiva; Sus bisnietos: Ámbar Laborde, Gianna Ibañez y Donatto Aguilera; Sus hijos políticos: Karina Vanesa Arouxet y Martin Javier Ruiz Moreno; Su nieto político: Nicolás María y demás deudos participan su fallecimiento.