Gabriel Omar Torres “Tolo”
Falleció este domingo 21 a los 90 años. Jubilado de Cerro Negro, vecino de barrio Luján. Sus restos son velados desde las 7 en la sala de calle España 2942 y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz a las 10:30, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos Gabriela y Fabricio Torres; sus hijos políticos, María Celia y José; sus nietos Matías, Camila, Agustina, Federico y Alma; sus bisnietas Helena y Cielo; y sus hermanas y demás deudos participan su fallecimiento.