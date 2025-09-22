Liga de Fútbol de Olavarría Andrés Ilekis: “No es casualidad que Municipales esté puntero del campeonato" El experimentado defensor de Municipales habló con LU32 después de la gran victoria del fin de semana ante Espigas y expresó su felicidad por el buen momento del equipo. A su vez, contó detalles de su llegada al “Muni”.