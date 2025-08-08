GERARDO OSTERTAG
Falleció en Olavarría este viernes 8 de agosto a los 88 años. Jubilado, vecino del Barrio Ceco I. Sus restos son velados hasta las 18:00 y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 08:30 del sábado 9, previo responso en capilla ardiente.
Su esposa Juana Catalina Dukart. Sus hijos Norberto Gerardo y Omar Antonio Ostertag. Sus hijas políticas Silvana López y Claudia Albano. Sus nietos Estefanía, Karen, Marcos y Nadia Ostertag. Su nieto político: Manuel Barcelonna. Sus bisnietos Pedro y Emma Barcelonna; y demás deudos participan su fallecimiento.