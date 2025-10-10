Gerónimo Bangelisto Urbina "Carlos"Falleció este viernes 10 a los 74 años. Vecino del barrio Cuarteles. Sus restos son velados en la sala de calle España y serán inhumados este sábado a las 8:30 en el cementerio Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente.viernes 10 de octubre de 2025 11:18 Te podría interesar Julián Andrés Wagner APPS Aumenta el número de binomios para el AMCOEste fin de semana se llevará a cabo la 7ma fecha del torneo para estas tres categorías que contarán con pilotos invitados. En los últimos días creció la cantidad de unidades que estarían presentes. No disponible sin conexión DENUNCIA“Queremos que Viafin se haga cargo de los daños causados”Noelia Arévalo, abogada de los estudiantes damnificados por una empresa de turismo debido a un viaje de egresados que no se realizó, brindó precisiones sobre el estado de la causa, que actualmente tiene varias citaciones judiciales a la empresa sin resultados positivos. No disponible sin conexión Fue este miércolesMujer aprehendida tras amenazar con un armaLuego de un llamado al 911, la policía llegó a Mitre y Pourtalé, donde presenció la escena y dio la voz de alto para que el hecho en desarrollo concluya. No disponible sin conexión