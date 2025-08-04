GRACIELA LILIANA ABRAHAM DE BALQUINTA "LA TURCA"
Falleció en Olavarría este lunes 4 de agosto a los 66 años. Jubilada, vecina de Pueblo Nuevo. Sus restos serán velados en la sala de calle España este martes entre las 08:00 y las 11:30 y serán inhumados en el Cementerio Municipal desde las 11:30 del martes, previo responso en capilla ardiente.
Su esposo Luis Alberto; su hija en el afecto Guadalupe; su hermano Oscar Humberto; sus hermanas políticas: Daniela y Mariliz; su sobrino Gabriel y demás deudos participan su fallecimiento.