Gregoria Susana Gomba Roat
Falleció este lunes 27 a los 92 años. Vecina de Hinojo. Sus restos serán inhumados en el cementerio de la localidad este martes a las 13:30.
Sus vecinos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.
Inseguridad
Mataron a presunto ladrón en intento de robo
Según las primeras informaciones recogidas por LU32 en la mañana de este viernes, los disparos habrían sido efectuados por el propietario de una vivienda, ante el intento de ingreso a su propiedad. Fuentes de la investigación confirmaron que la víctima tiene antecedentes. Trabaja Policía de la Provincia en la zona de Avenida Pueyrredón, altura barrio Evita.
No disponible sin conexión
Infraganti
Empleado de la Cooperativa Obrera intentó hurtar productos donde trabaja
Fue este miércoles. Los efectivos policiales arribaron al lugar por un llamado del responsable de la sucursal de la calle Necochea a la comisaría.
No disponible sin conexión
Torneo Regional Federal Amateur
Ramiro Biscardi vuelve a Estudiantes: “Estoy muy feliz de volver a la ciudad que tan bien me trató"
El arquero bolivarense, que viene de ser campeón del Federal A con Ciudad de Bolívar y de ascender a la Primera Nacional, se suma este viernes al equipo que dirige Mauricio Peralta para afrontar el Regional Federal Amateur. Faltan culminar algunos detalles para poder estar a disposición. En diálogo con LU32 contó las sensaciones de volver a Olavarría después de su gran paso por el conjunto bolivarense.
No disponible sin conexión
Santamarina de Tandil
Duilio Botella: “El club va a seguir viviendo; el riesgo es la participación o no en el Federal A”
El director técnico dialogó en exclusiva con LU32 y contó detalles de la situación que atraviesa la institución tandilense respecto de la falta de pago que sufren los empleados del club. A su vez, desarrolló un análisis de su temporada en Rincón de los Sauces y de la vuelta a Santamarina, como así también aprovechó para ponderar el ascenso del Club Ciudad de Bolívar.
No disponible sin conexión