Gustavo Néstor Cartolano "Cartucho"
Falleció este martes 9 a los 70 años. Jubilado de fábrica “LOSA”, miembro activo del Grupo Scout Ntra. Sra. de Luján y vecino del barrio Yrigoyen. Sus restos son velados desde las 14 horas en la sala de calle España 2942 y serán cremados en el crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.
Su esposa: Noemí Sotelo. Sus hijos: Celina, Fernando, Yanina y Luciano. Sus nietos: Sasha, Benjamín, Olivia, David y Valentín. Su hermano: Luis y demás deudos participan en su fallecimiento.