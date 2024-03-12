HAYDEE AZUCENA CASTAÑARES viuda de SILVA
Falleció este martes 12 a los 88 años, vecina del barrio Sarmiento. Sus restos son velados en la sala de España 2942 y serán inhumados este miércoles a las 9.30 en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en Capilla Ardiente.
Su hija Graciela Silva. Sus hijos políticos Hugo Castro y Mirta Rossi. Sus nietos Ramiro y Romina Camplone. Milagros y Leandro Castro Silva; Martin y Yanina Silva. Sus nietos políticos Leila Martin, Alejo Arramon y Sol Elsegood. Sus bisnietos. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.