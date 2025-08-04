HÉCTOR ENRIQUE MARES "TOTÍN"
Falleció en Buenos Aires este lunes 4 de agosto a los 80 años. Jubilado, vecino de Pueblo Nuevo. Sus restos serán velados en la sala de calle España entre las 06:00 y las 14:30 del martes e inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 14:30, previo responso en capilla ardiente.
Su esposa Elsa; sus hijos: Karina, Héctor y Gustavo; sus hijos políticos: Alejandro, Miriam y Claudia; sus nietos: Juana, Santiago, Pilar, Bautista, Mateo y Tomás; su hermana Marita y demás deudos participan su fallecimiento.