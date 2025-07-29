HECTOR FABIAN CABRERA
Falleció en Olavarría este martes 29 de julio a los 60 años. Nacido en Entre Ríos, vecino del barrio Provincias Unidas. Sus restos son velados en la sala de calle España con horario de finalización a confirmar y cremado en Crematorio Pinos de Paz en día y horario a confirmar, previo responso en capilla ardiente.
Sus hijos Jesica, Luciano y Daiana. Sus hijos políticos Emmanuel, Jonathan y Belén. Sus nietas Emilia y Sofía. Su hermana Irma. Sus sobrinos "Canono", Liliana y Sebastian. Sus sobrinos político y demás deudos participan de su fallecimiento.