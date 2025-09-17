HECTOR RODOLFO HERRERA "LECHU"
Falleció en Villa Alfredo Fortabat este miércoles a los 73 años. Jubilado, vecino de dicha localidad. Sus restos son velados en la sala de calle España y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el jueves a las 10:30, previo responso en capilla ardiente.
Su madre: Delia Gil. Sus hermanos: Héctor Manuel y Daniela Rosana. Sus sobrinos: Jennifer, José Ignacio y Abigail. Sus hermanas del corazón: Inés e Isabel Lumelli. Su cuñada: Marisa Mechoni. Sus sobrinos del corazón y demás deudos participan su fallecimiento.