Hermenegilda Sofía Brauton viuda de Larregina “Mery”
Falleció a los 96 años este jueves 11. Vecina de Mariano Moreno. Sus restos son velados desde las 14:00 en la sala de calle España 2.942, con cierre a confirmar y reapertura este viernes a las 10:00. Serán inhumados en el cementerio Loma de Paz a las 12:30 del viernes, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos: Norma, Omar, María Rosa, Oscar y Fernando. Sus hijos políticos: Alfredo, Yanina, Viviana, Mónica y Claudia. Sus nietos, bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.