Impuestos ARBA comenzará a aplicar retenciones de Ingresos Brutos en las billeteras virtuales Mediante la resolución 25/2025 se implementa, a través del sistema SIRCUPA, un régimen de recaudación del tributo aplicable a importes en pesos, moneda extranjera —excepto dólares estadounidenses—, y a valores o instrumentos de poder adquisitivo similar a la moneda de curso legal que sean acreditados en cuentas de pago administradas por proveedores de servicios de pago (PSP), como Mercado Pago, Ualá, etc.