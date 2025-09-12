HILDA RAQUEL CAUCELLIRI VIUDA DE SANCHEZ “LALITA"
Falleció en Olavarría este viernes 12 a los 93 años. Jubilada y pensionada, vecina del barrio CECO I. Sus restos serán velados en la sala de calle España este sábado desde las 08:00. Inhumación en Cementerio Loma de Paz desde las 11:30.
Sus hijos: Nancy y Roberto Sanchez. Sus hijos políticos: Adriana Hensen y Ruben Garay. Sus nietos: Gonzalo y Nicolas Colo Sanchez; Axel y Sharon Sanchez Hensen. Sus nietas políticas: Rocio Caro y Lucia Maturano y demás familiares participan su fallecimiento.