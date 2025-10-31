Horacio Amadeo Vivas
Falleció este viernes 31 a los 77 años. Ex empleado de LOSA, jubilado, vecino del barrio CECO. Sus restos son velados desde las 8 en la sala de calle España 2942 y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz a las 14:30.
Su esposa Nélida Gil; sus hijos: Marcos, Marianela, Mariana y Miqueas; sus hijos políticos: Sonia, Alejandro, Alejandro y Antonela; sus nietos: Malena, Marco Antonio, Úrsula, Macu, Amalia, Elena, Olivia y Pilar; su hermano Nino; su hermana política Olga; sus sobrinos: Marisol, Alejandra y Martín; demás familiares y amigos participan su fallecimiento.