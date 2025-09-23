HORACIO ISAAC JONES “POCHO"
Falleció en Olavarría este martes 23 de septiembre a los 80 años. Jubilado del servicio penitenciario, sus restos serán velados en la sala de calle España el miércoles entre las 08:30 y las 11:30. Inhumación en Cementerio Loma de Paz desde las 11:30, previo responso en Capilla Ardiente
Su esposa Nélida Raquel Reyes; sus hijas: Mariela, Karina y Yanina; su hijo político Hugo Ramírez; sus nietos: Christian, Gabriel, Leonel, Oriana, Tamara, Lucas, Gonzalo, Zahira, Ulises
y demás deudos participan de su fallecimiento.