Su esposa Nélida Alicia Jarrie. Su hijo Horacio Ricardo Suarez. Su hija política Miriam Veneciano. Sus nietas Samantha y Belén Suarez. Sus nietos políticos Fernando y Julián. Sus bisnietos Sofia e Ignacio González. Sus hermanos. Sus hermanos políticos.  Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.