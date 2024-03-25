HORACIO ISMAEL SUAREZ 'ZORRINO'
Falleció este lunes 25 a los 88 años, jubilado ferroviario, vecino de Barrio Belgrano. Sus restos serán inhumados este martes a las 9:30 en el Cementerio Loma de Paz.
Su esposa Nélida Alicia Jarrie. Su hijo Horacio Ricardo Suarez. Su hija política Miriam Veneciano. Sus nietas Samantha y Belén Suarez. Sus nietos políticos Fernando y Julián. Sus bisnietos Sofia e Ignacio González. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.