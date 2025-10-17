Iris Carmen Lanceta
Falleció este viernes 17 a los 91 años. Vecina del microcentro. Jubilada docente. Sus restos serán velados desde las 17:00 hasta las 20:30 de este viernes, con reapertura este sábado 18 entre las 9:00 y las 10:15, en la sala de calle España 2.942. Sus restos serán inhumados este sábado 18 a las 11:30, previo responso en la iglesia San José.
Sus sobrinos: Graciela, Cecilia, Clementina, Roberto, Marcelo, Rubén, César, Osvaldo y Hugo; sobrinos políticos, sobrinos nietos y demás deudos participan su fallecimiento.