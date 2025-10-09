Iris del Carmen Mansilla, viuda de Suárez “Gorda” “Iche”
Falleció este jueves 9 a los 75 años de edad. Nacida en Chile, vecina del barrio Pueyrredón. Sus restos son velados en la sala de la calle España 2942. Serán inhumados este viernes 10 a las 9:30 hs. en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos: Martín, Fernanda, Cristian y Alejandro Suárez.
Sus hijos políticos: Laura, Claudio y Miriam.
Sus nietos, hermanos, sobrinos
y demás deudos participan su fallecimiento.