ISMAEL PEDRO ZAPARARTE "TITINO"
Falleció este 1 de Agosto a los 91 años de edad. Vecino del Barrio CECO. Jubilado. Perteneció a la Orquesta Sinfónica Municipal. Sus restos serán velados en la sala de calle España 2942, entre las 9:00 de la mañana hasta las 12:30 horas de este sábado. Serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en fecha y hora a confirmar, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa Laura Raquel Moyano. Su hija Susana Zapararte. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.