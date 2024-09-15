JESÚS ÁNGEL ROJAS “CHOLO”
Falleció este sábado 14 a los 84 años. Jubilado y propietario de Remolques El Cholo, vecino de Hinojo. Sus restos son velados en la sala de la localidad y serán inhumados en el Cementerio de la misma a las 11:30, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa Ana García. Su hija Aracelli Rojas. Su hijo político José Osvaldo Fogel. Sus nietas Barbara y Celina. Su hermana Mary Rojas. Sus hermanos políticos. Su amigo Mateo Bahl y Familia; y demás deudos participan su fallecimiento.