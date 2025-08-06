JOSE BERNARDINO TORENA "POCHO"
Falleció en Olavarría este miércoles 6 de agosto a los 89 años. Nacido en General Alvear. Jubilado, vecino del Barrio Roca Merlo. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 desde las 8:30 y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este jueves 7 a partir de las 11:30, previo responso en capilla ardiente.
Sus hijos, hijos políticos, sus nietos, bisnietos, su cuidadora Sofía, sus hermanas, su cuñada, sobrinos, amigos y demás familiares participan su fallecimiento.