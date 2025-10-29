José Luis Aguirre "Correntino" "Turu"
Falleció este martes 28 a los 72 años. Jubilado transportista, vecino del barrio Sarmiento. Sus restos son velados desde las 10 en la sala de calle España 2942 y serán inhumados a las 11:30 en el cementerio Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa: María Esther Valetutti; sus hijos: Pablo José, Leonardo César, Jairo Alberto; hijas políticas: Natalia Mariel Pereiro, Melisa Alejandra Diez, Ana Núñez; sus nietos: Vladimir, Valentina, Julián, Iván, Lorenzo, Santino, Cindy y demás familiares y amigos participan en su fallecimiento.